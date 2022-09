Auto contro un albero a Noceto: un ferito trasportato a Vaio

Incidente intorno alle 17 a Noceto, in località Concordia. Un'auto - per cause ora al vaglio della polizia locale - è uscita di strada ed è finita contro un albero. Sul posto sono intervenute l'automedica e l'ambulanza del 118.

Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Vaio in condizioni non gravi.