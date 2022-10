Un altro drammatico incidente: 26enne finisce fuori strada con la moto e muore a Roncole Verdi

A distanza di poche ore dal tragico incidente di via Cremonese, un altro morto sulle strade parmensei. Si tratta di un ragazzo di 27 anni residente a Busseto che - per cause ancora in via d'accertamento - ha perso il controllo della sua moto a Roncole Verdi. La due ruote è finita fuori strada e la caduta è stata fatale per il motociclista. Inutili i soccorsi: ai militi inviati dal 118 non è rimasto che constatare il decesso. Dalle prime testimonianze pare che non ci siano altri veicoli coinvolti nello schianto.