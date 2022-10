A lezione di educazione stradale e sicurezza con i poliziotti della Stradale- Foto

In occasione della festa del patrono san Donnino, anche oggi i poliziotti del distaccamento Polizia Stradale di Fidenza saranno presenti presso l'area la Bionda (Fidenza), per tenere una" lezione" di educazione stradale stradale, rivolta ai giovani e non solo. L'educazione stradale e la prevenzione restano un obiettivo primario per la Polizia.

Ieri i bambini emozionati , hanno potuto provare i mezzi della Polizia e vedere dal "vivo" il funzionamento dell'autovelox.

Oggi sarà presente anche la Lamborghini HURACAN con la livrea Polizia di Stato.