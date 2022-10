Terenzo, investita dalle fiamme mentre cerca di accendere una stufa: gravi ustioni per una 70enne

Gravi ustioni soprattutto alle mani, al volto, agli avanbracci e al torace e il trasporto in elicottero al Centro gravi ustionati del Maggiore: sono queste le condizioni di una 72enne soccorsa poco dopo le 8.30 dal 118 e dai vigili del fuoco a Terenzo, in via Rio Grande.

L'incendio è scoppiato all'interno dell'abitazione - una casa di villeggiatura - dove la donna, che in quel momento era sola, ha cercato di accendere la stufa utilizzando anche dell'alcol. Il ritorno di fiamma l'ha investita sulla parte superiore del corpo e la presenza di un capo di abbigliamento con fibre sintetiche ha peggiorato la situazione.

Mentre l'elisoccorso si alzava in direzione del Maggiore, l'incendio è stato spento dai vigili del fuoco arrivati da Parma.

Foto d'archivio