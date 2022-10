Auto fuori strada a Bardi: due feriti. Molto grave un 56enne

Auto fuori strada ieri sera intorno alle 18,30 sulla provinciale Bardi Bore.

Un'auto - su cui viaggiavano un uomo di 56 anni e una donna di 33 - è finita fuori strada in località Virginia di Bardi: grave l'uomo che si trova ora ricoverato al Maggiore, meno grave la donna, ricoverata anche lei in osservazione in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire alle cause.

(Foto d'archivio)