Albareto, fungaiola si allontana dal gruppo di amici e si perde: ritrovata dopo 6 ore nel versante ligure

L'hanno cercata per quasi 6 ore, dopo che gli amici hanno lanciato l'allarme preoccupati. Erano le 8 quando i soccorsi si sono attivati per cercare la fungaiola, 38 anni, che aveva raggiunto i boschi attorno a località Squarci di Albareto in compagnia di amici ma poi, a caccia di porcini, involontariamente si era allontanata dal gruppo e non era più riuscita a tornare sui suoi passi.

Sono state diverse squadre di vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e protezione civile a scandagliare i boschi. Il lieto fine è arrivato poco dopo le 13. A forza di camminare, la donna aveva raggiunto il valico dei Due Santi, al confine tra Emilia e Toscana, ed è fortunatamente incappata in altre persone che si trovavano nella faggeta. E' stata recuperata dai carabinieri toscani e rientrata a Squarci, dove la attendevano, ormai in ansia, gli amici.