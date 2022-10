Iniziata la demolizione della storica ex Galbani: foto. Ecco cosa accadrà nei prossimi mesi

Un edificio simbolo degli anni della crescita economica, che ha dato lavoro a tantissime persone della Valparma e non solo. E poi l'abbandono. Ora per l'ex Galbani è tempo di futuro: come mostrano le foto di un lettore, in questi giorni è in corso la demolizione del complesso all'incrocio tra via Roma e la strada che porta al ponte di Mulazzano.

L'area è stata acquisita da Conad, ma al momento - in attesa della definizione di un progetto commerciale - è in programma una "semplice" riqualificazione con la realizzazione di marciapiede, pista ciclabile e pedonale e un parcheggio.