Treno in fiamme sulla Parma-Brescia: i trenta passeggeri sono scesi e ripartiti due ore dopo

Nuovi, incredibili disagi sulla linea ferroviaria Brescia – Parma. Oggi, in tarda mattinata, per cause che sono ancora da accertare un incendio si è sviluppato in una vecchia automotrice diesel Aln 668 (fabbricazione di quarant’anni fa). Una trentina i passeggeri a bordo, costretti a scendere a Casalmaggiore. Da quanto si è potuto apprendere il rogo si sarebbe sviluppato nelle condotte sotto il convoglio e sarebbe stato spento dai macchinisti. I passeggeri hanno ripreso il viaggio alla volta di Parma un paio d’ore più tardi, col treno delle 14,14.