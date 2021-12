Benedyczak a bordocampo (zoppicante): dentro Bonny - 58' Alessandria-Parma 0-2

Segui la diretta su Radio Parma

58' Pierozzi, slaom tra tre giocatori del Parma e bordata dal limite: altissima

57' Il ritmo di gioco si è rallentato.

54' Gioco fermo. Staff medico in campo, Benedyczak è a terra. Il polacco viene sostituito: dentro Bonny

50' Riparte il match con il copione che ha chiuso la prima frazione: Alessandria in avanti. Ma il Parma conquista un calcio d'angolo.

Triplice sostituzione per Longo. dentro Casarini, Marconi e Corazza, fuori Arrighini, Corazza e Chiarello.

Finisce il primo tempo: Alssandria-Parma 0-2. Match compassato e tattico per 30', senza brividi e tanti passaggi, poi una bomba di Milanese bloccata da Buffon accende la partita. Cambio di fronte e Vazquez regala un gol immagine del primo tempo crociato: finta con calma e tocco di classe in rete. Alessandria in avanti a caccia del pari, il Parma è soido e alza il muro. E' Benedyczak (su assist al bacio di Inglese, con palla regalata da un disimpegno di Pisseri) che fa il bis. Pochi fronzoli e tanta concretezza per il Parma.

1' di recupero

45' Iachini scatenato in tribuna

42' Pisseri, dispimpegno sbagliato, palla a Inglese che s'incunea verso l'area e serve Benedyczak. Tocco semplice e gol. Parma 2 Alessandria 0.

39' Parodi, colpo a giro dal limite dell'area. Buffon risponde e blocca.

36' Alessandria in avanti a caccia del pareggio. Il Parma attende nella sua metà campo.

31' Cambio di fronte, cintropiede del Parma 4 contro 3. Benedyczak colpisce in diagonale, Pisseri respinge in tuffo. La palla finisce sui piedi di Vazquez che con calma finta e colpisce in gol.

30' Bomba di Milanese (azione in contropiede dell'Alessandria): Buffon risponde

28' Il Parma cresce. Azione in contropiede con palla conquistrata a centrocampo. I grigioneri si salvano in fallo laterale

26' Inglese segna, su una giocata splendida di testa di Bebedyczak, Gol annullato per fuorigioco dell'attaccante crociato

25' Contatto Ba-Vazquez, il giocatore dell'Alessandria cade in area. L'arbitro fa correre

23' Prima metà del tempo senza emozioni. L'unico spettacolo è sugli spalti: le due tifoserie si fanno sentire. Parma leggermente più incisivo (da qualche minuto) dell'Alessandria.

22' Crociati stabilmente in avanti da una manciata di minuti

19' Primo angolo del Parma

17' Primo, timido, brivido: traversone di Rispoli, la palla rimbalza in modo strano, Pisseri però riesce a farla sua prima che finisca sui piedi dei giocatori del Parma. Era comunque in fuorigioco.

12' Ritmo di gioco compassato

9' Il Parma avanza il baricentro del gioco. Ma non trova spazio

5' Nessun brivido nei primi 5 minuti. Le suadra fanno girare il pallone e si stanno studiando.

Moccagatta sold-out con 400 tifosi crociati a seguito della squadra. Parma in divisa bianca e maglia tradizionale crociata. Alessandria com maglia grigia e pantaloncini neri. I crociati attaccano, nel primo tempio da sinistra a destra. Ad Alessandria, dopo la nebbia della mattina, splende il sole.

Le formazioni

Iachini (oggi in panchina il vice, Carillo), in cerca della prima vittoria sulla panchina crociata, gioca ad Alessandria:3-4-1-2 con Vazquez dietro Benedyczak e Inglese.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Parodi, Prestia, Di Gennaro; Pierozzi, Ba, Milanese, Chiarello, Beghetto; Corazza, Arrighini.

A disposizione: Crisanto, Russo, Marconi, Bruccini, Mustacchio, Casarini, Palombi, Mantovani, Kolaj.

Allenatore: Moreno Longo.

Parma (3-4-1-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Sohm, Schiattarella, Delprato; Vazquez; Benedyczak, Inglese.

A disposizione: Colombi, D. Iacoponi, Brunetta, Tutino, Juric, Zagaritis, Camara, Busi, Bonny, Circati, Correia, Man.

Allenatore: Giuseppe Iachini (in panchina il vice Giuseppe Carillo).