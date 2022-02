Vola la Cremonese (Monza ko)- Risultati e classifica

Vittoria per 3-2 della Cremonese nel big match della 21esima giornata del campionato di Serie B. Decidono le reti di Ciofani (doppietta) e Gaetano. Nulla da fare per i brianzoli a cui non bastano i sigilli di D’Alessandro e Ciurria. Pari per 1-1, invece, tra Pordenone e Spal: Finotto risponde a Butic.

SERIE B - 21^ GIORNATA

Alessandria - Pisa 1-1

Benevento - Parma 0-0

Como - Lecce 1-1

Cosenza - Brescia 0-0

Crotone - Cittadella 0-0

Ternana - Reggina 2-0

Frosinone - Vicenza 2-0

Ascoli - Perugia 0-1

Cremonese - Monza 3-2

Pordenone - Spal 1-1

P G V N P GF GS

Lecce 41 21 11 8 2 35 18

Pisa 40 21 11 7 3 28 16

Brescia 39 21 11 6 4 33 21

Cremonese 38 21 11 5 5 33 21

Frosinone 37 21 9 10 2 34 18

Benevento 36 21 10 6 5 33 20

Monza 35 21 9 8 4 30 24

Cittadella 32 21 8 8 5 25 22

Ascoli 32 21 9 5 7 29 28

Perugia 31 21 7 10 4 22 19

Como 27 21 6 9 6 27 26

Ternana 27 21 7 6 8 32 32

Parma 25 21 5 10 6 22 23

Spal 23 21 5 8 8 24 28

Reggina 23 21 6 5 10 16 29

Alessandria 21 21 6 3 12 23 32

Cosenza 18 21 4 6 11 17 33

Crotone 14 21 2 8 11 22 34

Pordenone 12 21 2 6 13 17 39

L.R.Vicenza 11 21 3 2 16 21 40