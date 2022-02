I lettori " bocciano" il miracolo play-off del Parma: "Altro che A, pensiamo a non retrocedere"

Un recupero matematicamente ancora possibile, ma che avrebbe del miracoloso. Il Parma, lontanissimo dalla promozione diretta e lontano dalla zona play off, potrebbe ancora farcela, ma i risultati (gli ultimi in particolare) dicono di no. Abbiamo chiesto ai nostri lettori se, secondo loro, la rimonta o la scalata è ancora possibile. La bocciatura è stata largamente votata: l'83% dei tantissimi che hanno votato hanno detto "no", non è oggettivamente possibile. Tanti, anche, i commenti. Tra questi, molti avvisano di non pensare alla serie A, ma "di stare attenti a non retrocedere".