Ribalta si è dimesso e ha lasciato l'incarico di Managing Director Sport del Parma

Il direttore dell'Area Tecnica, Javier Ribalta, ha lasciato l'incarico di Managing director Sport del Parma. Nato a Barcellona il 14 Settembre 1980, Javier ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio come osservatore prima nel Torino e successivamente tra le file del Milan. In seguito ha ricoperto il ruolo di responsabile scouting del Novara, della Juventus (per cinque stagioni) e del Manchester United, prima di diventare direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo. Ribalta era arrivato a Parma nell'aprile dello scorso anno. Resta ora da capire chi lo sostituirà in questo ruolo chiave, soprattutto nella fase decisiva di dover decidere chi guiderà la panchina del Parma il prossimo anno.