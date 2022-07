Pecchia sembra sulla strada giusta, Vazquez inventa e Mihaila è infermabile: un buon Parma batte il Lecce 1-0

Se il buongiorno si vede dal mattino, Pecchia sembra aver imbroccato la strada giusta. Il Parma vince 1-0 nell'amichevole di livello del Tardini. Gol di Mihaila. Davanti il Lecce, squadra che solo pochi mesi fa aveva schiantato i crociati prendendo il volo per la serie A. Il tecnico e la squadra dovranno fare ancora qualcosa, ma un Parma come questo sembra un altro parente, più vivo e convinto, rispetto a quello dell'anno scorso. Primo tempo con il Parma decisamente più concreto e con più idee: tanti passaggi, pochi tiri ma buona profondità. Tutte le occasioni crociate e l'unica dei giallorossi arrivano da attacchi alla profondità. Il match inizia con un ritmo elevato. Al 16' bel taglio di Mihaila e servito al bacio, ma a tu per tu con Falcone, viene respinto. Poco dopo altro servizio per Beneck, ma il polacco è anticipato. Pecchia vuole più movimento, si sbraccia a bordocampo. Il Parma controlla il gioco, ma nel miglior momento crociato è il Lecce che sfiora in gol: Chichizola è decisivo con una doppia respinta. Mihaila è il migliore del Parma, altro taglio, bordata e respinta con i pugni di Falcone. Bene anche le idee e i tocchi di Vazquez. Finale di partita con Beneck che, riceve al limite, si addentra in area e scarica. Nulla di fatto. Parma ben strutturato e sulla buona strada nella sua preparazione. Secondo tempo che inizia nel migliore di modi: Vazquez inventa il passaggio filtrante tra le linee, Mihaila s'invola e si fa quasi metà campo in velocità. Solo davanti a Falcone, questa volta tocca in rete. E' il 50'. Il Tardini è soddisfatto e incita a gran voce. Inizia la girandola, prevista, di cambi. Dentro, tra gli altri, Man e Tutino. Proprio l'attaccante, su cross di Oosterwolde, prende l'ascensore e tocca di testa. Il portiere del Lecce blocca. Pecchia adesso applaude i ragazzi. La parte centrale del secondo tempo è il miglior momento del Lecce: Chichizola apre le bracce e chiude una conclusione ravvicinata. Gli animi si accendono e volano scintille e un accenno di rissa in campo. A Vazquez non è piaciuto un fallaccio del Lecce. Il ritmo scende, il campionato si avvicina. Da segnalare, tra i migliori, Oosterwolde. Chiude una bella punizione a giro di Tutino, risposta plastica di Falcone.