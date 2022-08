Gol pazzesco di Folorunsho: Parma-Bari 1-2 al 41' - Segui la diretta su Radio Parma

PRIMO TEMPO

42' Vazquez ci prova su punizione e guadagna un corner.

Ammoniti Valenti e Cheddira.

E' incredibile come il Parma stia perdendo una partita che sta dominando sul piano del gioco.

35' BARI IN VANTAGGIO Gol strepitoso di Folorunsho che da lontanissimo fulmina Chichizola: 1-2

34' Il Parma protesta violentemente per un tocco di braccio in area. L'arbitro però considera regolare l'azione perché il braccio era attaccato al corpo.

32' Grandissimo tiro da lontano di Bernabè; Caprile si salva in tuffo mettendo in angolo.

20' Splendida azione tutta di prima del Parma che porta Mihaila al tiro da due passi ma Caprile para in due tempi.

19' Folorunsho entra in area e riesce a deviare un bel cross ma Chichizola fa buona guardia.

14' Gran tiro a giro di Mihaila, palla di poco oltre il secondo palo.

La seconda conclusione di Antenucci è impeccabile, un bolide sul quale Chichizola non può nulla.

11' GOL BARI Tira ancora Antenucci e stavolta segna 1-1

9' Chichizola para! Ma si deve ribattere perché il portiere del Parma era avanzato.

8' RIGORE PER IL BARI gravissimo errore di Estevez che stende Cheddira. Estevez viene anche ammonito

7' Replica del Bari con Cheddira dopo una bella azione offensiva: Chichizola è pronto e neutralizza in due tempi con grande sicurezza.

Bravissimo il romeno ma bravissimo anche l'arbitro che ha lasciato proseguire l'azione per il vantaggio nonostante un vistosissimo fallo su Vazquez. Due capolavori nella stessa azione.

3' GOL PARMA! Grandissima azione di Man che va via sulla destra e, appena entrato in area, si sposta la palla sul sinistro e fulmina il portiere. 1-0

2' Il Parma chiede il rigore per un presunto tocco di mano di Maiello in area pugliese. Ma l'arbitro lascia proseguire.

Partiti! Il campionato di serie B 2022-23 è ufficialmente cominiciato.

Tutto pronto per il calcio di inizio che alle 20,45 darà il via al campionato del Parma. La formazione di Pecchia vede la conferma di Chichizola in porta, Delprato, Valenti, Romagnoli e Oosterwolde in difesa, Estevez e Bernabè a centrocampo con Vazquez in appoggio agli attaccanti Man, Inglese e Mihaila.