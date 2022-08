Doppio colpo crociato attacco-difesa: preso Ansaldi, per Diego Rossi si attende la firma

Doppio colpo per Krause in attacco e in difesa per il Parma. Con tanto di tradizionale tweet. Preso il 35enne terzino sinistro italo-argentino Cristian Daniel Ansaldi. Si attende la firma, invece, per l'attaccante 24enne Diego Martín Rossi Marachlian, uruguaiano, attaccante nel giro della nazionale.