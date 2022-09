A Marassi contro il Genoa (ore 16,15) Pecchia dà fiducia a Circati e Coulibaly, Buffon in panchina - Segui la diretta su Radio Parma

A Genova Pecchia dà fiducia a Circati, che si è ottimamente comportato contro il Cosenza, ma anche a Coulibaly mentre Bufofn va in panchina. Per il resto tutto come da previsioni nella formazione crociata: Chichizola in porta, Oosterwolde e Coulibaly sulle fasce con Romagnoli e Circati centrali: a centrocampo Bernabè e Juric, in attacco Vazquez dietro a Man, Mihaila e Inglese.

Programma

IERI Cagliari Modena 1-0 OGGI ORE 14 Ascoli Cittadella Bari Spal Brescia Perugia Frosinone Como Reggina Palermo Ternana Cosenza Venezia Benevento OGGI ORE 16,15 Genoa Parma DOMANI ORE 16,15 Sudtirol Pisa

CLASSIFICA

Ascoli 7 Genoa 7 Cagliari 7 reggina 6 Frosinone 6 Cosenza 6 Brescia 6 Parma 5 Bari 5 Spal 4 Palermo 4 Benevento 4 Cittadella 4 Venezia 4 Modena 3 Ternana 3 Como 2 Pisa 1 Perugia 1 Sudtirol 0