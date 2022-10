Pisa-Parma, 0-0 al 57'. Inglese, altra occasionissima sprecata. Ansaldi per Juric. E il Pisa sfiora il gol

59' Il Pisa vicinissimo al gol: Ionita di testa solo in area manda alto

58' Di nuovo percussione del Parma, l'ultima conclusione alta è proprio di Ansaldi

57' Entra Ansaldi per Juric, colpito poco fa duro a un piede

56' Nicolas rinvia ma colpisce Inglese in pressing alto e pallone che si impenna pericolosamente

54' Solito schema, Vazquez, Del Prato cross per Inglese ma il colpo di testa si perde sul fondo

52' Man semina il panico nella difesa pisana, palla a Estevez che serve in area, Inglese riesce a fermare il pallone al limite dell'area piccola e tirare da due passi di sinistro ma calcia fuori

49' Vazquez in area viene fermato, ma il Parma continua a spingere

46' da 25 metri calcia Valenti, si salva in angolo ancora Nicolas

Inizia la ripresa, entra Benedyczak per Sohm. Pisa subito più intraprendente

Buon primo tempo del Parma che ha fatto la partita. Diverse occasioni per i crociati, con tre chiare occasioni (Man e Inglese). Bene Estevez e Vazquez, ingenua ammonizione di Juric. Piano piano il Pisa ha rialzato la testa nella seconda parte del primo tempo cogliendo due traverse (Gliozzi di testa e beruatto con un campanile hanno scheggiato il legno) piuttosto casuali.

Primo tempo - la cronaca



45' Si va negli spogliatoi senza nemmeno un minuto di recupero

44' Conclusione velleitaria da lontano di Beruatto: alle stelle

43' Incredibile traversa pizzicata di nuovo del Pisa con Beruatto da 30 metri con una palombella che voleva essere un cross

42' Grande intervento in difesa di Valenti che chiude su Gliozzi lanciato a rete

38' Bravissimo Vazquez ad addomesticare un pallone a centrocampo e a farsi fare fallo da Ionita che avrfebbe meritato il giallo

Pecchia sposta Man a sinistra e Sohm a destra

36' Di nuovo Vazquez sulla destra pennella un pallone per Inglese a un metro dalla porta, ma Canestrelli salva

32' Ammonito Juric che abbatte Marin in modo plateale. Era diffidato, salterà la prossima partita

31' Parma di nuovo in pressione, ci prova Sohm da sinistra ma il tiro viene deviato tra le braccia del portiere pisano

30' Straordinaria azione di Vazquez che si beve tutta la difesa mette in mezzo ma non ci sono crociati

26' Si sveglia il Pisa di colpo: altro cross da sinistra di Sibilli per Gliozzi che di testa scheggia la traversa a Chichizola battuto

Cala un po' il ritmo dopo che il Parma ha assediato l'area pisana per una decina di minuti

21'Delprato in mezzo per Inglese, sponda per Man che calcia di sinistro alle stelle

20' I padroni di casa si guadagnano due corner

18' Contropiede del Pisa, Beruatto per Gliozzi ma l'acrobazia non gli riesce. A terra Juric per un colpo al volto

17' Altra occasione dopo uno scambio Inglese-Man, niente da fare

16' Vazquez mette Inglese davanti al portiere, ennesima occasione che sfuma

Pressione del Parma, due grandi occasioni e due angoli conquistati nel primo quarto d'ora

13' Inglese calcia in area e Nicolas in uscita salva ancora la porta

12' Oosterwolde in mezzo per Dennis man al volo, miracolo di Nicolas

9' Prima conclusione del Pisa, ma in bocca a Chichizola

8' Gran cross di Vazquez per la testa di Inglese, che non ci arriva. Nicolas fa buona guardia

6' Estevez, botta di sinistro, ma respinge la difesa

Il Parma tiene palla e manovra bene a centrocampo senza riuscire però ad arrivare in area

4' Inglese tenta il tiro in area, ma viene contrastato

3' Prima occasione per il Pisa: pallone in mezzo per Gliozzi, ma il centravanti pisano non aggancia

I crociati, in maglia gialloblù, battono il calcio d'inizio. Clima primaverile all'Arena Garibaldi

Parma in campo a Pisa per l'ottava giornata del campionato di B. Quasi 9mila gli spettatori con quasi 700 tifosi crociati.

La formazione scelta da Pecchia: Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde, Estevez, Juric, Vazquez, Man, Sohm, Inglese. Dunque Osorio in difesa anziché Circati e centrocampoi a tre. Davanti Sohm preferito a Benedyczak