Parma-Reggina crociati in formazione rimaneggiata contro la capolista - Segui la diretta su Radio Parma

PRIMO TEMPO

Parma in formazione largamente rimaneggiata per questo big match contro la capolista Reggina. In porta debutterà il giovanissimo Corvi vista l'indisponibilità sia di Buffon che di Chichizola.

La classifica

Reggina 18

Bari 18

Frosinone* 18

Ternana 16

Brescia 16

Genoa 15

Parma 13

Cosenza11

Cagliari 11

Sudtirol 11

Modena 9

Benevento 9

Ascoli9

Spal 9

Cittadella 9

Venezia* 8

Palermo7

Pisa 6

Como 6

Perugia 4

* una gara in più

IL PROGRAMMA / RISULTATI

IERI

Venezia-Frosinone 1-3

OGGI ore 14

Parma-Reggina

Modena-Como

Cosenza-Genoa

Palermo-Pisa

Cittadella-Spal

Cagliari-Brescia

Benevento-Ternana

domani ore 16.15

Bari-Ascoli