L'Ordine medici: "Servono interventi restrittivi per raffreddare la curva e ridurre lo stress degli ospedali"

«Non abbiamo bisogno di sconti sui numeri, ma di interventi per ridurre la pressione sugli ospedali. Servono interventi di carattere restrittivo per raffreddare la curva e allentare la pressione sugli ospedali. Pensiamo a chiusure selettive». Così il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli, a Tgcom24. «Avevamo proposto un ritardo nella ripresa della scuola, recuperando a giugno. Quella sugli stadi è una decisione apprezzata. Si potrebbe intervenire - ha proposto - con limitazioni temporanee degli spettatori per gli spettacoli e poi riprendere normalmente le attività da febbraio in poi».

Tutto questo, ha rilevato Anelli, «per avere meno pressione sugli ospedali e meno riduzione delle prestazioni».

«Bisogna ragionare non sui numeri ma sull'andamento della pandemia. Sta aumentando la pressione sugli ospedali: qualsiasi persona ricoverata, sia perchè affetta da Covid, sia per altri motivi ma positiva - ha sottolineato il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) - richiede assistenza adeguata. Tutto questo non ha bisogno di sconti, di espedienti per ridurre i numeri sulla carta ma di interventi». I reparti «sono riconvertiti in reparti Covid, gli anestesisti vengono spostati nelle terapie intensive: ciò si ripercuote su chi doveva fare un intervento, o curare uno scompenso cardiaco. In questo modo - avverte - viene compromessa l'assistenza a tutti gli italiani».

E, in merito alla carenza dell’antibiotico azitromicina, ha spiegato: «Spero innanzitutto che sia dispensata sempre dietro ricetta medica. La storia nasce nel marzo 2020, quando non sapevamo quasi nulla del Covid, ci trovavamo di fronte a polmoniti sconosciute e si associava alle cure anche l'azitromicina. Poi sappiamo tutti che gli antibiotici non funzionano sui virus, sono prescritti per gestire le complicanze di natura batterica. Bene fa l’Aifa a ribadirne l’inutilità e la necessità di usarli solo in casi particolari e solo dietro prescrizione medica».