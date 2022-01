Pacco sospetto a casa Grillo, ma dentro ci sono verdure e orecchiette

Carciofi, orecchiette e cime di rapa. Era questo il contenuto del pacco recapitato oggi a casa di Beppe Grillo a Sant'Ilario e che ha fatto scattare l’allarme. Le verdure e la pasta erano un omaggio spedito dalla Puglia.

A fare attivare la macchina della sicurezza, con l’intervento di polizia, Digos e artificieri, è stato lo stesso fondatore del Movimento 5Stelle che aveva detto di non aspettare nessun plico. Era stata la colf a ritirarlo questa mattina da un corriere. Grillo si trova in questo momento nella sua abitazione del levante genovese. Nei mesi scorsi il comico aveva ricevuto minacce e per questo è scattato l’allarme