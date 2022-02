Coppia no vax muore dopo un mese di ricovero

Una coppia di veronesi settantenni è morta per Covid all’ospedale di Villafranca (Verona), dopo aver trascorso un mese in terapia intensiva. Marito e moglie, di Bussolengo, non erano vaccinati.



I due - riferisce il quotidiano L’Arena - avevano scoperto il contagio alla fine di dicembre; prima si era ammalto l’uomo, Rino Perrinelli, 69 anni, qualche giorno dopo la moglie, Laura Sorio, 70 anni.

Giunti in ospedale già in gravi condizioni, erano stati portati subito in terapia intensiva.

Subito dopo il loro ricovero il Covid aveva colpito anche il figlio della coppia, la moglie di questi ed il loro bambino, che grazie alle cure dei medici si sono ristabiliti. Oggi, in occasione del funerale, i feretri dei due coniugi verranno scortati dalle motociclette degli amici di Rino, grande appassionato del rombo delle due ruote.