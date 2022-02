Ubriaca guida contromano in A12, denunciata e via patente

LUCCA, 14 FEB - Ubriaca si è messa al volante e ha guidato in contromano lungo l’autostrada A12 in direzione Genova, viaggiando nella corsia delle vetture dirette verso Livorno. La ragazza, una 25enne residente a Massa (Massa Carrara), alle prime ore di ieri è uscita in contromano dall’area di servizio Versilia ovest ed è stata poi bloccata dalle pattuglie della Polstrada all’altezza di Massa prima che potesse provocare incidenti.

Sottoposta all’alcoltest la 25enne è risultata avere un tasso di 2,34 g/l, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, multata per guida in contromano e le è stata immediatamente ritirata la patente.