Arriva il bonus psicologo, fino 600 euro all'anno - Chi può fare domanda

Combattere il disagio mentale, che anche a causa della pandemia dilaga: il Parlamento, su spinta del Pd, dopo un lungo braccio di ferro con il governo ha approvato il bonus psicologo. I redditti più bassi potranno contare fino a 600 euro all’anno per chiedere aiuto a uno specialista: in tutto ci sono 10 milioni di euro per il 2022, a cui se ne aggiungono altri 10 per il reclutamento di professionisti nelle cure contro le sofferenze psichiche. Per chiedere il sostegno occorrerà presentare l’Isee e il tetto viene fissato a 50 mila euro ma l’obiettivo è privilegiare le fasce sociali più in difficoltà e le stime valutano che la platea interessata possa essere di circa 18 mila persone.

E’ una lunga maratona notturna nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera quella in cui si confrontano partiti e esecutivo sul decreto legge Milleproroghe registrando di volta in volta alleanze diverse. Dopo settimane di pressing, tutti i partiti - tranne Lega e FdI - hanno votato per cancellare la misura voluta dal governo sull'Ex Ilva: ora i 575 milioni dei fondi sequestrati ai Riva torneranno a poter essere utilizzati per le bonifiche. «Taranto e i suoi cittadini non meritano distrazioni e sottrazioni nella lotta per la tutela della salute e dell’ambiente», afferma Giuseppe Brescia (5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera. Il centrodestra invece si ritrova unito quando si deve votare sul tetto al contante, sceso a mille euro dal primo gennaio: il blitz arriva a sorpresa e riporta per un anno la soglia a duemila euro, spaccando dunque la maggioranza. Ma non è finita. Passa anche, e sempre con il no del governo e con la contrarietà questa volta di gran parte del M5s e di LeU, la proroga al luglio 2025 per l'uso della sperimentazione sugli animali negli studi sugli xenotrapianti d’organo (vale a dire l’utilizzo di organi prelevati a esseri viventi di una specie diversa da quella del ricevente) e sulle sostanze d’abuso, tra cui i farmaci. Tra i primi firmatari i deputati del Pd Fausto Raciti e il radicale Riccardo Magi per i quali si tratta, rispettivamente, di una «vittoria del Parlamento» e della «scienza».

C'è infine il capitolo scuola: un altro caso in cui le strade di governo e maggioranza si dividono, con il primo che avrebbe voluto votare misure che le commissioni hanno invece ritenuto opportuno bocciare. Nonostante ciò incassano il via libera una serie di proroghe per il personale precario, e non solo del comparto istruzione ma più in generale della pubblica amministrazione. Nel mix di misure approvate, spunta poi un emendamento di FI che dà una nuova chance di pagare a rate le cartelle per chi è decaduto dal beneficio ma anche una stretta sui monopattini per chi li guida fuori città e un voucher per gli under 35 che vogliano prendere la patente per i camion. Salvati anche i tribunali abruzzesi mentre i comuni saranno più liberi di fare investimenti. I deputati hanno anche approvato un emendamento che crea un bacino «per i prossimi tre anni» per i lavoratori licenziati da Air Italy da cui le imprese aeree dovranno «attingere prioritariamente».

Chi può avere il bonus psicologo

"La misura è volta a potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress". Potranno richiedere il bonus psicologo le persone con un reddito inferiore a 50mila euro l'anno. La misura potrebbe riguardare circa 18mila persone. I dettagli per presentare la domanda, però, sono ancora in fase di studio. Come detto, il rimborso per spese relative a sessioni di psicoterapia da privati regolarmente iscritti all'albo di appartenenza è di circa 600 euro, in pratica il costo medio italiano per 12 sedute (50 euro a sessione).