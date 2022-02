Sistema informatico della British Airways in panne, caos a Heathrow

Incubo stamattina per i passeggeri della British Airways a Heathrow, il principale aeroporto di Londra, dove la compagnia di bandiera britannica è stata costretta a cancellare tutti i voli a medio e corto raggio in partenza fino a metà giornata a causa di imprecisati «problemi tecnici» a uno dei suoi sistemi informatici.

L’annuncio, arrivato all’ultimo momento, ha gettato nel caos migliaia di utenti, furiosi con la BA per il mancato preavviso e per l’assistenza denunciata come insufficiente o nulla, ai banchi, da molte delle persone lasciate a terra in seguito alla cancellazione di decine e decine di voli.

Le cause dell’incidente che ha mandato in tilt il sistema non sono ancora note; per ora ufficialmente non è stato avanzato il sospetto di un ipotetico cyber attacco di hacker, sullo sfondo della crisi con la Russia legata all’Ucraina o di qualunque altro motivo.