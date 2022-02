Quando il Kampah ci mise in guardia su Putin (il post di Sgarbi)

E' un post che viaggia tra gli orrori della guerra in Ucraina e la nostalgia e le lacrime nel ricordo di un artista parmigiano che ci ha lasciati. Vittorio Sgarbi, proprio oggi posta una foto di un murales che Flavio Campagna, il Kampah, realizzò a Favara (Agrigento) nel 2014. Flavio è morto l'agosto dello scorso anno per le conseguenze del covid. Il designer, pittore, illustratore, regista e stencil artist, aveva realiato otto anni fa alla "Cultural Farm" di Favara il murales che raffigura il presidente Vladimir Putin in un cassonetto di rifiuti ed intitolando l'opera "Put In The Trash". Kampah ha lavorato per cinque giorni con stencil e bombolette realizzando un murale di tre metri per sette. Durante il suo soggiorno siciliano ha anche decorato una vecchia porta del paese con un ritratto dello scrittore americano Charles Bukowski. "Avevo già fatto Putin 2 anni fa a Los Angeles, lo hanno visto tra i miei lavori e pensato adatto al loro ambiente, a quel punto ho visionato le pareti disponibili e i due muri sovrapposti mi hanno suggerito l'idea di metterlo dentro un cassonetto", commentò Kampah.