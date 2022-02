Conclusi i negoziati tra Russia e Ucraina: "Abbiamo trovato punti in comune". Putin sente Macron: vuole il riconoscimento della Crimea russa e l'Ucraina neutrale - Chi era seduto al tavolo - Gli aggiornamenti

I negoziati tra Ucraina e Russia al confine bielorusso si sono conclusi. Lo riporta la Tass, citando fonti dei colloqui.

«Abbiamo trovato alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune». Lo ha detto il negoziatore russo Vladimir Medinsky al termine dei colloqui di oggi con Kiev al confine bielorusso, citato da Interfax.

Sono arrivate nel primo pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino con un volo dalla Romania, via Iasi: sono una nonna e la sua nipotina di 7 anni, provenienti dalla zona ucraina di Mykolaiv, vicino Odessa. Dopo un viaggio dal confine fino in Moldavia sono riuscite ad entrare in Romania e da qui in aereo fino a Roma. Una volta sbarcate, si sono presentate negli uffici della polizia di frontiera per chiedere lo status di rifugiate. Si tratta del primo caso di cittadini ucraini in fuga dal conflitto giunti in aereo allo scalo romano e dove hanno chiesto direttamente qui l’asilo. Al seguito una valigia neanche troppo grande ed uno zainetto nero la nonna; solo uno zainetto colorato, con personaggi della Disney, in spalla, la bimba. Hanno riferito che ad attenderle in Italia c'è il papà della bimba, figlio dell’anziana donna, che li ha guidati nel tragitto tramite il telefonino.

La Finlandia prende la decisione «storica» di fornire armi all’Ucraina. Lo comunica la primo ministro Sanna Marin.

Le squadre della Federazione Russa sono state sospese dall’EuroLeague Turkish Airlines e dall’EuroCup 7DAYS. Il provvedimento riguarda CSKA Mosca, UNICS Kazan e Zenit San Pietroburgo per la EuroLega e il Lokomotiv Kuban Krasnodar per l'EuroCup. Lo ha deciso il comitato esecutivo degli azionisti dell’ECA, riunito in remoto oggi, a seguito della guerra in Ucraina.

Il Regno Unito ha deciso di chiudere i suoi porti alle navi russe, fra le ritorsioni per l'invasione dell’Ucraina. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro dei Trasporti del governo di Boris Johnson, Grant Shapps, spiegando che anche il settore della navigazione mercantile farà la sua parte nell’ambito delle sanzioni contro Mosca promosse e concordate dal Londra con gli alleati occidentali della Nato.

E' attesa per le prossime ore la decisione della Fifa sul caso Russia-Mondiali, con la sospensione della nazionale di Mosca che le impedirebbe - a meno di una rapida e improvvisa evoluzione positiva della crisi ucraina - di partecipare ai play off, escludendola di fatto dai Mondiali. Lo apprende l'ANSA da ambienti del calcio internazionale.

La guerra tra Russia e Ucraina è giunta al quinto giorno. Mentre ancora si combatte sono ripresi i negoziati a Gomel tra le due delegazioni (leggi la cronaca della mattinata)

Chi è seduto al tavolo dei negoziati

E’ il ministro della Difesa Oleksii Reznikov, un fedelissimo del presidente Zelensky, a guidare la delegazione ucraina ai negoziati in Bielorussia nella regione di Gomel. Alla testa della controparte russa, Vladimir Medinsky, consigliere di Putin, ex ministro della Cultura (2012-2020), molto noto per il suo estremo nazionalismo.

Questi gli altri partecipanti alla delicatissima riunione: dal lato ucraino del tavolo David Arakhamia, leader del partito di Zelensky, il vice ministro degli Esteri, Mykola Tochytskyi, già ambasciatore ucraino presso la Ue e poi in Gran Bretagna; Mikhailo Podoliak, consigliere del presidente e in questi giorni drammatici suo instancabile portavoce con i media, Rustem Umerov, uno dei tre deputati eletti a Kiev, Andryi Kostin, vice capo del gruppo di contatto trilaterale (tra Russia, Ucraina e l'Osce ) per un cessate il fuoco nel Donbass.

Per quanto riguarda la delegazione russa, accanto a Medinsky ci sono Alexander Fomin, il generale viceministro della Difesa, Andrei Rudenko, vice ministro degli Esteri dal 2019, dopo tre anni alla direzione del dipartimento che cura i rapporti con le ex repubbliche sovietiche, soprattutto Ucraina, Bielorussia e Moldavia.

Nelle foto dell’incontro non compare Roman Abramovich, fra i più ricchi oligarchi russi, che, secondo il Jerusalem Post, su richiesta di Kiev sarebbe in Bielorussa per partecipare ai negoziati. Il suo portavoce da Londra si è limitato a confermare il suo impegno negoziale senza fornire dettagli specifici. «Anche se l’influenza di Roman Abramovich è limitata - ha aggiunto - si è reso disponibile a fare un tentativo». C'è anche il ministro degli Esteri bielorusso, Vladimir Makei, ai colloqui in corso tra Russia e Ucraina nella regione di Gomel. Lo rende noto la Tass precisando che la sua presenza tra giornalisti e assistenti è stata notata nelle immagini di un livestream BelTA. Makei ha accolto stamane le delegazioni di Ucraina e Russia per i colloqui di pace, assicurando tutti i delegati che devono sentirsi «completamente al sicuro».

«Cari amici, il Presidente della Bielorussia mi ha chiesto di darvi il benvenuto e di fornire tutto il necessario per il vostro lavoro, come concordato con il Presidente Zelensky e il Presidente Putin. Potete sentirvi completamente al sicuro qui. Questo è il nostro sacro dovere», ha detto Makei. «Il presidente Lukashenko - ha aggiunto - si augura sinceramente che, durante i colloqui di oggi, sarà possibile trovare soluzioni a tutti i problemi riguardo a questa crisi. Tutti i bielorussi stanno pregando per questo. Qualsiasi proposta, in termini di organizzazione dell’incontro di oggi, sarà considerata e assolutamente soddisfatta».

La Svizzera si allinea «integralmente» alle sanzioni imposte dall’Ue alla Russia nell’ambito della crisi ucraina. Lo annuncia il presidente Ignazio Tassis. Un annuncio storico che rompe di fatto la tradizionale neutralità del Paese elvetico. La Svizzera adotterà «tutte" le sanzioni economiche dell’Unione europea, anche contro il presidente Vladimir Putin, incluso il congelamento dei beni, ha annunciato oggi il presidente della Confederazione Ignazio Cassis.

«Si tratta di un provvedimento importante della Svizzera», ha affermato Cassis durante una conferenza stampa, aggiungendo che il Consiglio federale «sta facendo questo passo con convinzione, in modo ponderato e inequivocabile».

«L'Ucraina sta chiedendo» di accelerare «il processo di adesione da qualche tempo e finora nel dibattito generale» tra i Paesi Ue ci sono state «opinioni diverse». Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel parlando con un gruppo di media europei tra cui l’ANSA.

Vladimir Putin ha detto nella telefonata a Emmanuel Macron di chiedere il riconoscimento internazionale della Crimea come territorio russo tra le condizioni per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo riferisce il Cremlino.

Un accordo con l’Ucraina sarà possibile solo dopo la «smilitarizzazione e de-nazificazione» di Kiev, «quando avrà assunto uno status neutrale». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella telefonata con l’omologo francese Emmanuel Macron. Lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass. Il leader di Mosca ha assicurato a Macron di essere «aperto a colloqui con rappresentanti dell’Ucraina», sottolineando tuttavia che il conflitto può essere risolto «solo tenendo in considerazione senza condizioni i legittimi interessi della Russia», secondo quanto riporta Interfax. I due capi di Stato hanno inoltre concordato di mantenere aperti i canali di dialogo.

Il Cio 'degrada' Vladimir Putin e di fatto mette al bando dallo sport mondiale gli atleti di Russia e Bielorussia. L’Esecutivo ha infatti ritirato l’Ordine Olimpico, massima onorificenza del movimento a cinque cerchi, al presidente russo dopo l’invasione dell’Ucraina; ha inoltre «vivamente raccomandato» a tutte le federazioni mondiali di «non invitare atleti russi e bielorussi» nelle competizioni sportive internazionali, e laddove non fosse possibile per «motivi di tempo o legali» le esorta a «garantire che nessun atleta o funzionario sportivo russo o bielorusso possa prendere parte sotto il nome di Russia o Bielorussia. I cittadini russi o bielorussi, siano essi individuali o di squadra, dovrebbero essere accettati solo come neutrali, senza inni e bandiere».