Riapre il Chelsea Hotel, seconda casa per artisti e bohemien

- NEW YORK, 22 MAR - Dopo undici anni riapre a New York il Chelsea Hotel. Lo storico albergo, sulla 23/a strada nell’omonimo quartiere, era stato chiuso nel 2011. Ha riaperto parzialmente dopo lavori di recupero. Sarà completamente operativo a partire dall’estate. Fondato nel 1884, il Chelsea Hotel era come una seconda casa per artisti e bohemien.

Vi hanno abitato Bob Dylan, Janis Joplin, Patti Smith, Leonard Cohen, Arthur C. Clarke, Dylan Thomas, Sid Vicious, la cui fidanzata Nancy Spungen fu trovata uccisa il 12 ottobre del 1978 nella stanza numero 100, Robert Mapplethorpe e una serie di artisti legati ad Andy Warhol e alle sue Factories. Ha fatto inoltre da sfondo in diverse produzioni televisive e cinematografiche come '9 settimane e ', 'Lèon', 'Sid & Nancy,' 'The Interpreter', Al Chelsea Hotel sono dedicate 'Sarà di Bob Dylan, 'Chelsea Hotel #2' di Leonard Cohen, 'Chelsea Morning' di Joni Mitchell. (ANSA).