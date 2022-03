India, 4 bambini muoiono avvelenati da caramelle: qualcuno le ha lasciate sulla strada volontariamente

Le hanno raccolte in strada, Polizia sospetta crimine volontario.

In un orrendo incidente, quattro bambini di Sensai, un villaggio rurale dell’Uttar Pradesh, sono morti avvelenati dopo avere mangiato caramelle incartate raccolte in strada, davanti alle loro case. La tragedia è avvenuta questa mattina: i piccoli, tutti di età inferiore ai sette anni, si sono sentiti male pochi attimi dopo avere mangiato le caramelle. Tre di loro hanno perso subito i sensi, il quarto ha raccontato l’accaduto ai genitori. Il sovrintendente di Polizia Ritesh Kumar Singh ha dichiarato di avere avviato un’inchiesta: «Sospettiamo che qualche criminale abbia volontariamente lasciato le caramelle avvelenate sulla strada. Stiamo esaminando la carta che le avvolgeva, non lasceremo nulla di intentato per trovare i colpevoli».