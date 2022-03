Forte dei Marmi, imprenditore lancia l'idea di assumere profughi ucraini, "così si risolve la carenza del personale in estate"

FORTE DEI MARMI (LUCCA), 29 MAR - Non si trova personale per l’estate? E allora perchè non assumere profughi dall’Ucraina. E’ l’idea lanciata dall’imprenditore versiliese Giuseppe Menchini, titolare di un’azienda di marmo e, con la famiglia, proprietario del bagno 'Felice 1' a Forte dei Marmi (Lucca). La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno.

«Al 'Felice 1' non avremmo esitazioni - spiega - siamo pronti fin da subito ad assumere almeno un paio di persone in fuga dalla guerra in Ucraina. E se ce ne sarà bisogno, anche altre in futuro». Si tratterebbe di una opportunità per chi arriva e per chi ha necessità di assumere ed ha difficoltà a reperire il personale. «Ovviamente - chiarisce l’imprenditore - inquadrandole con contratti regolari, sia chiaro: questa gente ha bisogno di aiuto e non va sfruttata. Ma una mano lava l’altra e questa potrebbe essere una soluzione per quest’estate».