Salmonella in Nord Europa, Kinder ritira precauzionalmente altri prodotti in Belgio, Germania, Svezia e Francia (dopo UK)

Casi di salmonella potenzialmente collegati con prodotti Kinder sono stati rilevati, oltre che in Inghilterra e Irlanda, anche in altri Paesi del Nord Europa. Per questo motivo, dopo gli ovetti oltremanica, a scopo precauzionale Ferrero ha deciso di ritirare dal mercato alcuni prodotti - tutti provenienti dallo stabilimento di Arlon in Belgio - anche in Belgio, Germania, Svezia e Francia.

Oltralpe, secondo quanto riferito da Afp, sono 15 i pazienti segnalati dal National Salmonella Reference Center dell’Institut Pasteur che hanno indicato di avere consumato prodotti Kinder nei giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi della salmonella. L'età media dei casi è quattro anni.

«Nessuno dei nostri prodotti Kinder immessi sul mercato francese è risultato positivo alla salmonella, non abbiamo ricevuti reclami dai consumatori», precisa all’Afp Ferrero, che sta collaborando con le autorità sanitarie per far luce sulla questione.