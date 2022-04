"Milan Image Art Fair" la più importante fiera dedicata all'immagine fotografica è all'insegna di Parma

Presentata a Palazzo Reale a Milano l'undicesima edizione di Milan Image Art Fair, la più importante fiera italiana dedicata all'immagine fotografica che da quest'anno è all'insegna di Parma. Milan Fair entra infatti a far parte del gruppo Fiere di Parma e il perché di questa scelta l'ha spiegata in conferenza Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma.

"Il progetto - ha sottolineato - nasce da anni di collaborazione durante i quali abbiamo potuto verificare le nostre affinità elettive ed abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta degli organizzatori, la famiglia Castelli. Insieme, faremo crescere ulteriormente questo evento, facendo leva anche sul nostro network internazionale di buyers e collezionisti costruito in 30 anni di Mercanteinfiera. L’obiettivo comune è quello di proiettare il salone milanese tra le prime fiere al mondo del settore grazie alla straordinaria e vivace contemporaneità dell’evento e dei suoi espositori".



Mia Fair accoglierà quest'anno 97 espositori italiani ed esteri che porteranno in mostra il meglio del mondo della fotografia mondiale e si terrà dal 28 aprile al primo maggio al Superstudio Maxi di Milano, con oltre settemila metri quadri dedicati ai diversi linguaggi artistici contemporanei.

Un grande evento internazionale per le Fiere di Parma in attesa del ritorno di Cibus, mostra dell'universo agroalimentare che, conclude Cellie, "attendiamo con grande trepidazione e che speriamo possa coincidere anche con un ritorno alla pace in Europa".