I Maneskin si mobilitano per i profughi e invitano a donare - Il video

Anche i Maneskin, come tanti musicisti nel mondo, hanno aderito a Stand Up for Ukraine, l'iniziativa promossa da Global Citizen . in collaborazione con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen - per aiutare i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina e dai conflitti in Yemen e Siria.

L'iniziativa consiste in un social media rally che è iniziato oggi fino a domani 9 aprile quando il premier canadese Justin Trudeau e von der Leyen si incontreranno a Varsavia. Il ricavato verrà devoluto a vari gruppi delle Nazioni Unite.

La lista dei musicisti che hanno preso parte alla iniziativa è enorme: tra questi gli U2, Bruce Springsteen, i Red Hot Chili Pepper, Elton John, Billie Eilish, Annie Lennox, Zucchero e tantissimi altri.

«I rifugiati in Ucraina e nel mondo hanno bisogno di aiuti umanitari urgenti. Stiamo usando la nostra voce per chiedere l’azione e puoi farlo anche tu. Unisciti a noi, crea la tua videochiamata per il mondo per supportare i rifugiati e fare donazioni su: ForUkraine.com» hanno scritto su Instagram e nel video si susseguono immagini degli orrori di questi giorni mentre il gruppo canta Chorus: Come dormi la notte e chiama all’azione civile.