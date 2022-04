Aanche 700 sacchi salme che verranno portati nelle zone più devastate del paese. oltre a cibo barelle e farmaci- Il video

Cibo, barelle, materiale medico, bancali d’acqua scaricati questa mattina a Zahony dal convoglio del Seirs, in parte serviranno per i profughi ospitati al confine tra Ungheria e Ucraina.

I 700 sacchi salme richiesti dal sindaco di Čop, hanno invece riempito un intero furgone. Verranno portati nelle zone più devastate del Paese, dove si recuperano cadaveri per strada e nelle fosse comuni. Il secondo viaggio del Seirs ha portato anche un carico molto difficile da maneggiare. Oltre agli aiuti per i profughi e per il popolo delle cantine, un ultimo gesto di pietà per le troppe vittime di questa guerra.