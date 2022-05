Iniziata la parata sulla Piazza Rossa, ma cancellata la parte aerea "per le condizioni meteo". Putin ai soldati: "Soldati, combattete per il Donbass"

E’ iniziata sulla Piazza Rossa a Mosca la parata per il giorno della vittoria, per ricordare la vittoria sul nazismo durante la Seconda guerra mondiale. Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato all’evento, dove è previsto il suo intervento.

La parte aerea della parata a Mosca è stata cancellata «per le condizioni meteo». Lo ha annunciato l'addetto stampa del presidente russo, Dmitri Peskov, citato dalle agenzie russe.

«Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin aprendo il suo discorso per la giornata della vittoria