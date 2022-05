Scese in Maserati dalla scalinata di Trinità dei Monti: identificato e denunciato

Identificato e denunciato il responsabile del danneggiamento della scalinata di Trinità dei Monti a Roma la notte dello scorso 11 maggio. L’uomo, di 37 anni, turista straniero, è stato trovato dalla polizia di frontiera di Malpensa all’aeroporto e dopo alcune domande degli agenti, insospettiti perché sprovvisto di biglietto aereo, ha confessato l’accaduto.

Stando a quanto raccontato poche ore prima, avrebbe riconsegnato ad un autonoleggio di Malpensa la Maserati, ripresa dalle telecamere di sicurezza posizionate in piazza di Spagna. Gli operatori della Polaria sono quindi messi in contatto con la polizia locale di Roma Capitale. Dall’ispezione dei caschi bianchi sono emerse le prove che fosse proprio la Maserati filmata dalle telecamere.

La carrozzeria dell’auto riportava infatti evidenti segni di danneggiamento. Il 37enne avrebbe percorso via Sistina e sarebbe sceso con l’auto dalla scalinata, danneggiando così i gradini. Il sospettato è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati previsti dalle norme per la tutela del patrimonio culturale.