Chi era Renato Fornaciari: architetto e pilota dall'esperienza straordinaria

Renato Fornaciari era nato a Traversetolo nel 1948 e viveva nel Trentino a Rovereto.

Architetto, aveva conseguito il brevetto d'aliante nel 1978 e quello di pilota a motore nel 1980. Come si legge nel sito Fondazione Jonathan Collection, ottenne l'abilitazione al traino alianti, al lancio paracadudisti e il basico di acrobazia aerea.

"Nell'inverno 1980 - 1981 ottiene l'abilitazione al "Volo in montagna" "corso Adamello" della scuola nazionale di Volo in montagna di Trento; abilitazione consistente nel potere effettuare decolli e atterraggi su terreni naturali, in pendenza, con fondo erboso o innevato e ghiacciai.

Pilota diversi tipi di aereo, più di 30, dal Piper J3c al grosso biplano Antonov An2 con il quale compie voli umanitari in paesi dell'Est.

Nel 1986 è tra i fondatori di A.I.P.M. (associazione italiana Piloti di Montagna) e promotore della fondazione della federazione Europea dei Piloti di Montagna.