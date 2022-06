Vince Johnny Depp: la Heard lo ha diffamato, dovrà pagare 15 milioni di dollari

Johnny Depp ha vinto: l’ex moglie Amber Heard lo ha diffamato. Amber Heard dovrà pagare all’ex marito 15 milioni di dollari di danni per averlo diffamato: una cifra inferiore ai 50 milioni chiesti dall’attore ma pur sempre gigantesca e più del doppio degli alimenti ricevuti al momento del divorzio. Anche Johnny Depp dovrà risarcire Amber Heard seppure in misura minore di quanto toccherà a lei. I giurati hanno assegnato infatti all’attrice un compenso di 2 milioni di dollari per quando l’avvocato dell’ex marito ha definito «un imbroglio» le sue accuse.

Questo il verdetto della giuria dopo sei settimane di processo e 13 ore di deliberazioni in camera di consiglio. Amber ha accolto a capo chino la lettura della sentenza. Johnny è ancora in Gran Bretagna e poco prima della lettura del giudizio a lui favorevole era stato fotografato in un pub di Newcastle.



L’attore aveva fatto causa all’ex moglie chiedendo "almeno" 50 milioni di dollari di danni sulla scorta di un op-ed da lei firmato sul Washington Post nel 2018. L’articolo intitolato «Ho parlato contro la violenza sessuale e dovuto far fronte alll'ira della nostra cultura. Questo deve cambiare» non menzionava Depp per nome. Amber aveva rilanciato con una controquerela quando un avvocato di lui aveva definito le sue accuse «un imbroglio»

«La giuria mi ha ridato la vita», ha detto Johnny Depp dopo il verdetto del tribunale di Fairfax in Virginia che gli ha dato ragione nella causa per diffamazione intentata alla ex moglie Amber Heard.