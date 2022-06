Concerto di Ligabue, i primi fan arrivano a Campovolo - Video

Venduti oltre 103mila biglietti. Tanti ospiti attesi sul palco - «Alle 16.50 sono entrate nella Rcf Arena già 40mila persone. E siamo in linea con i numeri dei precedenti concerti a Campovolo. Gli accessi procedono in maniera fluida e prevediamo il picco tra le 17.30 e le 19. Alle 18 dovrebbero essere entrate 70mila». Lo spiega Ferdinando Salzano, di Friends and Partner che organizza il concerto di Ligabue, in programma stasera a Campovolo per celebrare i 30 anni di carriera del rocker, con uno slittamento di due anni a causa della pandemia.

Intanto il traffico nelle strade intorno all’area è già pesante, con lunghe attese per chi deve raggiungere la nuovissima Arena ed entrare nei parcheggi allestiti per l'evento.