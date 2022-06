Nulla di fatto: continuano le ricerche dell'elicottero disperso sull'Appennino Tosco-Emiliano

Per tutto il giorno sono state seguite segnalazioni e tracce, ma l’elicottero con sette persone a bordo, che si pensa sia precipitato ieri mattina sull'Appennino tosco-emiliano, ancora non è stato individuato. Verso la fine del secondo giorno di ricerche aeree e via terra, il raggio di perlustrazione sembra essersi ristretto prevalentemente alla zona del comune modenese di Frassinoro, non lontano da Piandelagotti e San Pellegrino in Alpe, dove c'è il confine tra Emilia e Toscana e dove, in un orario compatibile con il volo, ieri si è abbattuta una tempesta. E’ l’area in cui sarebbero stati captati gli ultimi segnali dei cellulari.

Sul velivolo, un Agusta Koala color amaranto della società Avio Helicopters Srl di Thiene (Vicenza) c'erano quattro turchi, Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, e due libanesi, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak, oltre al pilota italiano Corrado Levorin, 33 anni.

Il mezzo era stato ingaggiato dalla Elettric80, azienda produttrice di Viano (Reggio Emilia) per portare i propri clienti dalla fiera It's Tissue di Lucca alla Roto Cart di Castelminio di Resana, nel Trevigiano. Era decollato alle 9.30 dall’aeroporto di Tassignano, da una zona che è considerata una delle capitali europee della carta, dove in questi giorni c'è una manifestazione che richiama persone da tutto il mondo.

Oggi, ultimo giorno della kermesse internazionale, le iniziative si sono concluse in sordina per segno di rispetto, con i macchinari delle industrie della carta tenuti spenti.

La Turchia, intanto, segue la vicenda, tenendosi in contatto con le autorità italiane. E gli ambasciatori turco e libanese sono stati ricevuti dal prefetto di Modena, Alessandra Camporota, che sta coordinando le operazioni.

Anche Avio è «in contatto in tempo reale con le forze dell’ordine», come riferito dalla società proprietaria dell’elicottero. «Uno dei nostri uomini - viene spiegato - si trova in quelle località, nell’area dove si stanno concentrando le ricerche, anche con lui siamo in contatto diretto». Il pilota Levorin viene definito «esperto» dall’azienda e in questi giorni aveva percorso altre volte il tragitto tra Toscana e Veneto.

Le ricerche proseguono anche in serata, fino a quando il velivolo non sarà trovato, assicurano dalla prefettura. Ma l'area è vasta, impervia e piena di boschi fitti e burroni.