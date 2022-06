Il pianista Giovanni Allevi: "Ho scoperto di avere un mieloma"

«Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto».

Lo scrive sulle sue pagine social Giovanni Allevi. Il 53enne pianista e compositore, che da giorni lamentava forti mal d i schiena, è costretto così a fermarsi e a sospendere i suoi impegni lavorativi.

«Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco», ha aggiunto nel post pubblicato, al quale ha allegato anche una foto in cui ha 'tradottò in musica la parola mieloma.