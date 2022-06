A7 Milano-Genova, auto contromano tra Gropello Cairoli e Casei Gerola: due morti e tre feriti

Un'auto in contromano comparsa all’improvviso ha trasformato la A7 Milano-Genova, nel tratto pavese tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, in un groviglio di lamiere. E’ di due morti e tre feriti, tra cui un bambino di appena 4 anni, il bilancio dell’incidente causato da un suv bianco che - secondo quanto accertato dalla polizia stradale Milano Ovest di Assago - viaggiava sull'autostrada in contromano. Avrebbe percorso nella direzione sbagliata un tratto di alcuni chilometri: dal casello di Casei Gerola fino al luogo dello schianto, nel territorio del comune di Silvano Pietra.

Lo schianto nel primo pomeriggio, con il sole a picco sull'asfalto. Le vittime sono i conducenti dell’auto in contromano (un uomo residente nel Milanese), e dell’auto che non ha potuto evitarla, una donna che era diretta a Genova. I tre feriti - padre, figlio e la cugina dell’uomo - viaggiavano su una terza vettura che non è riuscita ad evitare i rottami sulla carreggiata in direzione del capoluogo ligure. L’uomo, il più grave, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso; la donna e il bambino, entrambi codici verdi, sono strati portati in ambulanza all’ospedale San Matteo di Pavia. Sotto choc, ma incolumi, i passeggeri di altre due auto che sono riuscite a fermarsi in tempo.

«Mi sono visto sfrecciare un’auto in contromano in autostrada. Stava viaggiando ad alta velocità in senso contrario sulla corsia che normalmente si usa per il sorpasso. Ho dovuto guardare due volte nello specchietto retrovisore per convincermi che era tutto vero quel che avevo visto. Dopo qualche minuto è successo l’inevitabile. Mi tremano ancora le gambe», racconta sui social un testimone. «Sarei potuto essere tra le vittime - aggiunge -. E’ stata solo questione di tempo».

Per consentire l’intervento dei soccorsi l’autostrada nel tratto tra Gropello Cairoli e Casei Gerola è stato chiusa a lungo, causando diversi chilometri di coda e forti disagi al traffico in questa ultima domenica di giugno. I sanitari del 118, non hanno potuto far altro che constare il decesso delle due vittime, morte sul colpo nello scontro. La polizia stradale, anche attraverso l’ausilio delle telecamere di sicurezza, dovrà stabilire perché l’auto abbia imboccato contromano la carreggiata. Sul cadavere del conducente del suv è probabile venga disposta l’autopsia.