Maltempo: tromba d'aria nello Spezzino e nella Val di Magra, tetti scoperchiati. Una famiglia sfollata

Una tromba d’aria si è abbattuta tra la bassa Val di Vara e Val di Magra, nello Spezzino, provocando numerosi danni. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per rimuovere alberi e rami dalle strade. A Ceparana un pino è precipitato sul tetto di una abitazione rendendola inagibile, la famiglia che vi abita è stata fatta sfollare. Nella zona tetti scoperchiati e auto in sosta colpite da alberi. Decine di interventi di vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile per segnalazioni di danni. Non si segnalano feriti.