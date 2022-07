Camion ribaltato in A15 all'altezza di Noceto: due feriti, uno è grave

Incidente nella notte in A15. Alle 2.40 all'altezza di Noceto, - per cause ancora in via d'accertamento da parte della Polstrada - un camion si è ribaltato e i due occupanti sono rimasti feriti.

Se per uno dei due si è trattato fortunatamente di lievi traumi, per il secondo le condizioni sono apparse più preoccupanti. Tirato fuori dal mezzo, è stato trasportato nell'area codici rossi del Pronto soccorso del Maggiore per le gravi ferite riportate.

Poco prima delle 6 si è verificato invece un incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord tra due mezzi pesanti e un pullman. Il tratto, direzione Bologna, è chiuso e si registrano almeno tre chilometri di coda. Sul posto l’intervento dei soccorsi sanitari e meccanici, delle pattuglie della Polizia stradale e del personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. E’ di almeno 24 feriti un primo bilancio dell’incidente che si è verificato prima delle 6 sull'autostrada A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord tra due mezzi pesanti e un pullman. Tra i feriti anche un bambino di dieci anni.