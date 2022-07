Il maltempo stoppa lo show degli Iron Maiden a Bologna, area evacuata

A causa del maltempo non si è potuto tenere il concerto in serata al Sonic Park di Bologna, dove dovevano esibirsi gli Iron Maiden. Pochi minuti prima dell’inizio dello show del gruppo metal si stava per scatenare una tempesta di vento e pioggia ed è stato dato l’annuncio che per motivi di protezione civile l’area doveva essere evacuata. Nell’arena del parco nord erano radunate circa 30mila persone per un concerto molto atteso. Molti hanno protestato.