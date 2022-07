Le vacanze trevigiane della premier finlandese Sanna Marin nella terra del prosecco

Ha scelto una delle più belle zone del trevigiano, Farra di Soligo, nel cuore del prosecco, la premier finlandese Sanna Marin per una breve vacanza in Italia. La leader del Governo di Helsinky, secondo quanto si apprende, è giunta ieri nel nostro Paese, con un volo atterrato all’aeroporto di Venezia.

Poi il trasferimento con la famiglia fino a Villa Soligo, una residenza settecentesca, in stile palladiano, ristrutturata e rilanciata come hotel due anni fa. Il lussuoso albergo si trova ai piedi del col di San Gallo, nel cuore delle zona del prosecco Docg, quello delle colline entrate nel patrimonio Unesco.

C'è naturalmente riserbo sul programma della vacanza della premier finlandese, protetta da una discreta rete di sicurezza. Località come Farra ed altre delle colline del prosecco prevedono soprattutto passeggiate nella natura, relax e immancabili degustazioni di bollicine.