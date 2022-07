Nettuno, mentre annega gli rubano lo zaino lasciato sulla spiaggia

Tragedia sul litorale laziale a Nettuno dove un moldavo 45enne è morto annegato mentre faceva il bagno in mare. L'uomo si trovava in spiaggia da solo. Dopo aver bevuto qualche birra ha deciso di tuffarsi in acqua ma ha poi accusato un malore in seguito al quale è poi deceduto per annegamento. Nella confusione - tra gli amici che l’hanno recuperato tra le onde e hanno cercato di fargli la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco, le chiamate al 118 e il capannello di persone preoccupate - si sono messi di mezzo anche i ladri. Lo zaino della vittima era rimasto senza sorveglianza e qualcuno, mentre il 45enne stava morendo glielo ha rubato. Sul furto si sta indagando, grazie alle testimonianze degli altri bagnanti che affollavano la spiaggia.