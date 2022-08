Elezioni: raggiunto l'accordo Letta, Calenda e Della Vedova

Secondo quanto si apprende è stato raggiunto l'accordo tra il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Azione Carlo Calenda e il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova, in vista del voto del 25 settembre. L’incontro , iniziato alla Camera circa due ore fa, dovrebbe concludersi a breve.

E’ "una proposta vincente e in grado di essere competitiva e alternativa alle destre. Il passo fatto oggi rende la campagna elettorale e le elezioni molto contendibili. Lo abbiamo fatto perchè pensavamo fosse nostro dovere dare agli elettori una alternativa convincente" ha affermato Letta al termine dell’incontro con il leader di Azione, Carlo Calenda, e il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova.



«Questa è un campagna elettorale che si fa con due front runner, Carlo Calenda ed Enrico Letta. Questo non è un centrosinistra ma un centro e sinistra. Abbiamo un obiettivo comune, che non è battere gli altri ma convincere gli italiani che l’Italia merita un destino migliore». Lo ha detto Bendetto Della Vedova (+E), in conferenza stampa alla Camera. «E' il lancio di una campagna elettorale che darà grandi soddisfazioni».

Renzi? «Le porte sono aperte a tutti e io ci ho pensato molto. E’ del tutto evidente che la rottura in questa fase paga quasi sempre dal punto di vista dei numeri, ma non si fa politica per i numeri. Non credo che nessuno abbia mai messo veti dal punto di vista coalizione», ha detto Calenda.