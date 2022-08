Un altro fulmine colpisce tre ragazzi a Campo Imperatore, uno è grave - Una saetta uccide l’industriale Balocco e un amico

Un fulmine ha colpito tre ragazzi poco sopra l’osservatorio astronomico di Campo Imperatore: due di loro sono stati sbalzati, mentre l’altro è stato trasportato all’ospedale dell’Aquila in gravi condizioni. Al momento non si conosce la provenienza dei tre escursionisti. l momento si sa solo che il ragazzo gravemente ferito si chiama Simone e che potrebbe essere stato trasportato dagli altri due più giù nel sentiero estivo sopra l’Osservatorio. A dare l’allarme al personale che opera intorno alla funivia è stato un altro turista che scendeva. I due compagni del ferito sono scesi a valle tramite la funivia con le loro gambe, mentre Simone, età apparente 25 anni, è stato trasportato via elicottero 118 all’Aquila. Secondo le testimonianze raccolte il fulmine sarebbe caduto attorno alle 12,30, mentre sulla zona, che è ben sopra i 2 mila metri e che ora è in pi ena nebbia, in quel momento non si segnalava attività di fulmini intensa tale da poter pensare ad un pericolo imminente. Ha 28 anno è di Tivoli il giovane colpito dal fulmine sopra l’Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore e in questo momento è in terapia intensiva in rianimazione all’Ospedale dell’Aquila. Secondo quanto si è appreso è in grave in pericolo di vita e sottoposto al coma farmacologico. L'incidente ha coinvolto due ragazzi di 24 anni, l’altro, D.C. è di Roma, e un 28enne, A.M. sempre di Roma. Il fulmine ha colpito solo uno dei giovani escursionisti, e sarebbe uscito dal tallone per poi scaricarsi a terra.