Morto improvvisamente il papà di Emma. "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre"

Rosario Marrone, il padre di Emma, è morto improvvisamente la sera del 4 settembre a 66 anni.

L'annuncio è arrivato dal Comune di Aradeo, nel Leccese, con un post su Fb. "Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile forte e schietto". Il post di Emma, sotto la foto del padre che suona su un palco: "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre".