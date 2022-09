Meteo: con l'arrivo della perturbazione si prospetta un calo delle temperature di 10 gradi

«Nel corso delle prossime 24-48 ore assisteremo ad una ritirata definitiva dell’anticiclone nord-africano, con gli ultimi episodi di caldo anomalo oggi all’estremo Sud e sulla Sicilia. Il fine settimana sarà segnato da un cambio radicale della circolazione atmosferica, in favore di aria nettamente più fresca pilotata da una perturbazione nord atlantica attesa sulle regioni settentrionali alla fine della giornata odierna, in successivo rapido scivolamento verso le regioni centrali nel corso di sabato. Il suo passaggio causerà al Centronord una veloce ma intensa fase perturbata, con precipitazioni anche intense e in tutto il Paese un brusco calo delle temperature, con perdite anche di oltre 10 C": sono le previsioni di Meteo Expert per i prossimi giorni.



«Sabato - aggiungono gli esperti - temperature in deciso calo, più marcato sulle regioni nord-orientali dove le massime resteranno in molti casi sotto i 20 gradi; valori in generale sotto la media al Centro-Nord. Ultimi picchi fino a 33-34 gradi nei settori ionici. Venti da moderati a forti su quasi tutte le regioni e sui bacini attorno alla Penisola. Raffiche fino a 70-90 km/h: di Bora sull'alto Adriatico e sulle Marche, di Maestrale sulla Sardegna. Foehn al Nordovest. Mari mossi o molto mossi; fino ad agitati l’alto Adriatico, i mari di Corsica e Sardegna e il Tirreno centrale".



«Domenica - conclude Meteo Expert - tempo generalmente soleggiato, con qualche addensamento solo sulle Alpi orientali e sul nord dell’Alto Adige. Temperature minime in calo anche sensibile: clima particolarmente fresco al primo mattino al Centro-Nord. Massime in ulteriore diminuzione al Centro-Sud, in rialzo al Nord-Est; valori quasi ovunque sotto la media. Venti in generale indebolimento, tranne fra basso Adriatico e alto Ionio deve insisterà un vento teso di Maestrale. Saranno mossi o molto mossi i mari meridionali, in prevalenza poco mossi gli altri bacini».

Antonio Sanò del sito iLMeteo.it, conferma che da domani «finirà ufficialmente l’estate 2022 con l’arrivo di venti fortissimi, maltempo e un crollo termico diffuso. La prossima settimana sono previste in pianura minime di 15 C e massime di 25 C».